上证所称对俄铝发行100亿元熊猫债计划已出具无异议函

路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）(0486.HK)已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。

境外公司发行人民币公司债，俗称熊猫债。上证所称，下一步，上交所将继续秉持择优试点，稳步推进的原则，健全熊猫债券业务规则和工作机制，有序开展熊猫债券相关工作。

上证所还指出，俄铝公司是申报发行熊猫债券的首家“一带一路”沿线企业，其熊猫债券的发行是落实“一带一路”国家战略、推动“一带一路”沿线国家经济合作伙伴关系的重要举措，对深化中俄两国金融合作有重要意义。

上证所自2015年11月起开展熊猫债券试点工作，目前，已有普洛丝洛华中国海外控股（香港）有限公司、越秀交通基建有限公司(1052.HK)、中国燃气控股有限公司(0384.HK)、北控水务集团有限公司(0371.HK)等多家境外企业在上交所发行了熊猫债券。

俄铝上周表示，该笔债券期限为七年，俄铝可在招股说明书注册后的12个月内决定债券的发行，由计划债券发行所募集的部份资金有机会用于在中国采购俄铝旗下业务所需的原材料。（完）