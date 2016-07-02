上证所：打击利用朦胧借壳预期进行股价炒作为监管重点

路透北京7月1日 - 中国上海证券交易所周五称，将继续强化重组上市的信息披露监管，对重组上市进行“刨根问底”式重点监管问询和事后问询，监管重点是打击利用朦胧的借壳预期进行股价炒作。

上证所新闻稿称，将从严把握重组上市认定标准。对于疑似重组上市的方案，从控制权认定、置入资产比例、标的资产是否符合IPO条件等方面展开多角度问询，要求相关上市公司和中介机构从交易实质上准确判断是否构成重组上市。

对于市场质疑较大、投资者理解存在争议的预案，将直指问题、多次问询、明确预期，防止复牌后出现“过山车”的股价走势。对于涉嫌“绕道借壳”的，上证所要求专项揭示可能存在的因被认定为重组上市而终止交易的风险。

上证所表示，对具有“壳”特征公司的信息披露和股票交易进行分类监管，努力抑制投机炒作。主要措施是盯住夸大性、广告性、模糊性、误导性披露的股价敏感类公告，第一时间开展“刨根问底”式问询，对未能及时回复监管问询的公司实施停牌处理。

而在重组预案的事后问询中，上证所将“高估值、高承诺”问题作为重点关注事项；在年报披露后，将对业绩承诺完成和业绩补偿履行情况进行逐家核对；并要求重组方原则上不得变更承诺。对恶意规避的，将及时采取监管措施并提请证监局进行现场检查。

为确保媒体和投资者全面了解重组整体情况，上证所将涉及重组上市的所有相关方均纳入上市公司重组上市媒体说明会的出席范围。除上市公司董、监事等相关人员外，标的资产的实际控制人、中介机构的签字人和经办人必须参会。此外，要求停牌前六个月及停牌期间取得标的资产股权的个人或机构也应参会。

中国证监会此前称，上市公司2015年年报披露后，证监会重点关注了上市公司并购重组业绩承诺的完成情况及信息披露的合规情况。目前证监会正对部分已实施并购重组，但承诺完成比例低、媒体质疑较大的上市公司开展专项检查。（完）