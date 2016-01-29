上交所问讯搜房旗下资产借壳万里股份方案 关注域名风险等

路透上海1月29日 - 就搜房控股(SFUN.N)旗下资产借壳万里股份(600847.SS)上市事宜，万里股份周四公告称，上海证券交易所就重组预案发出问询函，要求对23个问题进一步说明和补充披露，关注点包括标的资产是否符合IPO条件等风险、交易安排合理性、标的资产行业情况和经营风险、预估值和财务信息等。

上交所称，本次注入上市公司的标的资产不包括拥有ICP牌照和核心域名fang.com的搜房科技，同时标的资产新设子公司正申请新的ICP牌照，待取得新的ICP牌照后将fang.com转移至该子公司。

上交所要求，万里股份需在预案中披露是否存在无法取得业务资质及核心域名的风险，说明标的资产业务是否独立、资产是否完整；标的资产下属部分公司从事金融业务，是否存在因金融企业不得借壳上市而导致交易失败的风险。

此外，本次交易构成搜房控股的分拆上市，上交所要求公司披露本次交易是否需要取得SEC以及搜房控股股东大会的同意。

按照问询函要求，万里股份应在2月3日前对上述问题，对预案进行补充，书面回复并进行披露。

万里股份(600847.SS)此前发布重组预案称，公司拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易，置入搜房控股(SFUN.N)旗下互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，标的资产合计作价为161.8亿元。

万里股份股票自去年8月18日因重大事项停牌，停牌前收报33.09元。（完）

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