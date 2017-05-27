上交所称股票质押式回购交易业务履约保障水平较高

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京5月26日 - 中国上海证券交易所周五表示，总体来看，上交所股票质押式回购交易业务履约保障水平较高。虽然个别股票下跌可能导致违约风险，但证券公司通过要求客户补充质押、提前还款等方式提高履约保障比例，实际违约处置的金额很低。
上交所此次是针对近期有不少分析师对全市场股票质押接近警戒线的情况做的预测、并发表了一些比较悲观的观点作出的回应。
该所新闻稿显示，自2017年以来，违约处置金额约为0.31亿元人民币，是待购回余额的约万分之一。截至5月23日，上交所股票质押式回购交易业务待购回余额4,231亿元。
“将持续督促证券公司关注客户的违约风险，维护市场的稳定运行。”上交所称。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。