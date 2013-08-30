上交所初步确定个股期权方案 模拟交易年内启动--报载

路透上海8月30日 - 中国证券报周五报导，上海证交所目前已初步确定个股期权业务方案、风险控制体系、结算方案，年内将启动全真模拟交易，预计个股期权产品最早将于明年4月正式面市。

上证50指数样本股、上证50ETF、上证180ETF、沪深300ETF等均有望成为第一批合约标的。

据介绍，产品工作计划分为四个阶段：今年10月底前，将完成配套规则体系建设、技术就绪、会员就绪和市场就绪等任务。接下来两个月内进入上线准备阶段，要完成报批证监会工作、全真模拟交易运行、上线方案确定和市场推广等工作。明年第一季度进入上线初期保障阶段，要完成技术系统上线、产品上线、上线保障等工作。预计2014年第二季度将进入个股期权的正常运行阶段。

全真模拟交易方案显示，合约标的证券的选择原则是规模大、流动性好、波动适中的股票。具体而言，股票标的选择标准是上证50指数样本股，且是融资融券标的；上市时间不少于6个月；最近6个月日均流通市值不低于500亿元；最近6个月日均成交金额不低于3亿元；最近6个月日均波动率不超过基准指数的3倍；最近6个月日均持股账户数不低于1万户。

对ETF标的选择标准是，融资融券标的；成立时间不少于6个月；最近6个月日均市值不低于100亿元；最近6个月日均成交额不低于3亿元；最近6个月日均持有账户数不低于1万户。

个股期权是指由交易所统一制定的、规定合约买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的证券的标准化合约。（完）

(发稿 徐永; 审校 林高丽)

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