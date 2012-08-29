上证所称希望阳光私募等专业投资机构进入交易所市场

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京8月29日电---上海证券交易所总经理张育军表示,上交所拟适时颁布机构投资者创新服务指引,提升上交所服务能力和辐射力,希望阳光私募等专业投资机构到交易所注册;甚至在条件成熟时,一些专业投资机构可上市.
中国证券报周三引述张育军的话称,交易所可为阳光私募提供理财产品挂牌、报价等服务;对信托机构,可为其理财产品提供信息服务等.他认为,上交所过去主要服务于券商和基金公司,这远远不够,今後希望找到介入办法和服务方式,使各类机构都能进入交易所服务平台.
"进入交易所市场的机构偏少,交易所能直接服务的对象太少.将中国资本市场由个人投资者主导发展为个人投资者与机构投资者并重,甚至是机构投资者主导,任重而道远."他说.
报导并引述有关人士透露,上交所近期拟就机构投资者创新服务出台新规定、建立新制度.根据不同类型机构投资者需求,提供有针对性的创新服务支持.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。