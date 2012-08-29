上证所称希望阳光私募等专业投资机构进入交易所市场

路透北京8月29日电---上海证券交易所总经理张育军表示,上交所拟适时颁布机构投资者创新服务指引,提升上交所服务能力和辐射力,希望阳光私募等专业投资机构到交易所注册;甚至在条件成熟时,一些专业投资机构可上市.

中国证券报周三引述张育军的话称,交易所可为阳光私募提供理财产品挂牌、报价等服务;对信托机构,可为其理财产品提供信息服务等.他认为,上交所过去主要服务于券商和基金公司,这远远不够,今後希望找到介入办法和服务方式,使各类机构都能进入交易所服务平台.

"进入交易所市场的机构偏少,交易所能直接服务的对象太少.将中国资本市场由个人投资者主导发展为个人投资者与机构投资者并重,甚至是机构投资者主导,任重而道远."他说.

报导并引述有关人士透露,上交所近期拟就机构投资者创新服务出台新规定、建立新制度.根据不同类型机构投资者需求,提供有针对性的创新服务支持.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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