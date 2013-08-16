上交所称交易系统运行正常

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海8月16日 - 中国上海证券交易所周五早盘收市后在官方微博上表示，截至目前上交所系统运行正常。此前早盘尾端市场权重股一度触及涨停，带动沪综指最高暴涨逾5%之后迅速缩减升幅，并引发交易系统或出现故障的市场揣测。
本地交易时间11:06左右，包括中国石油(601857.SS)、工商银行(601398.SS)、中国银行(601988.SS)、农业银行(601288.SS)等超级权重股瞬间被巨量买盘拉升至涨停，令沪综指一度跃升5.62%。随后这些权重股涨幅有所缩减，沪综指.SSEC早盘收升3.19%，报2,148.394点。(完)
(发稿 徐永; 审校 张喜良)
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路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。