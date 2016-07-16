上交所将继续密切关注市场异常交易行为 加强公司债券监管

路透北京7月15日 - 中国上海证券交易所周五称，将继续密切关注市场各类异常交易行为，细化异常交易行为的认定标准。特别是对刚出现“苗头”迹象的违规交易行为，坚决地采取书面警示、盘中暂停交易、限制交易等自律监管手段，及时遏制了一批异常交易违规行为的扩大蔓延。

上交所新闻稿称，相比往年，今年上交所公司债券年报披露要求更明确，监管更严格。上交所对所有的公募公司债券、企业债券和部分私募公司债券2015年年报进行了事后审阅，按照债券监管的属性和规律，重点就披露内容的合规性及发债主体的偿债风险进行监管。

下一步，上交所将继续做好2015年年报披露的收尾工作，并配合中国证监会和地方证监局开展2015年年报披露的现场检查工作。积极推动出台债券临时公告格式指引，规范发行人重大事项信息披露，有关文件将在征求市场及相关各方意见后抓紧发布实施。（完）