上交所将继续密切关注市场异常交易行为 加强公司债券监管

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月15日 - 中国上海证券交易所周五称，将继续密切关注市场各类异常交易行为，细化异常交易行为的认定标准。特别是对刚出现“苗头”迹象的违规交易行为，坚决地采取书面警示、盘中暂停交易、限制交易等自律监管手段，及时遏制了一批异常交易违规行为的扩大蔓延。
上交所新闻稿称，相比往年，今年上交所公司债券年报披露要求更明确，监管更严格。上交所对所有的公募公司债券、企业债券和部分私募公司债券2015年年报进行了事后审阅，按照债券监管的属性和规律，重点就披露内容的合规性及发债主体的偿债风险进行监管。
下一步，上交所将继续做好2015年年报披露的收尾工作，并配合中国证监会和地方证监局开展2015年年报披露的现场检查工作。积极推动出台债券临时公告格式指引，规范发行人重大事项信息披露，有关文件将在征求市场及相关各方意见后抓紧发布实施。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。