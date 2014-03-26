上交所自贸区交易平台定位私募市场而非“国际板”--报载

路透上海3月26日 -中国上海证券交易所在上海自贸区内设立国际金融资产交易平台正渐行渐近。上海证券报周三援引权威人士称，该交易平台主要定位为私募市场，并非外界所关注的“国际板”。

报导还引述上海市金融办主任郑杨指出，目前，包括中金所、上海清算所、上海股权托管交易中心在内金融要素市场都在积极研究面向国际的金融服务平台。

他并称，各类市场主体正在自贸区内建设若干个面向国际市场的市场平台。上海期货交易所已在自贸区设立国际能源交易中心，目前有关原油期货产品的开发已经基本完成，预计年内将可以推出。此外，上海黄金交易所亦计划在自贸区内设立国际交易平台。

郑杨透露，最近保监会也已基本同意，涉及国际业务的保险条款允许使用英文和国际协会条款，目前正在积极研究如何利用自贸区扩大保险资金境外投资使用。

上海证券交易所理事长桂敏杰在今年两会期间表示，证监会已批准上交所建设上海自贸区国际金融资产交易平台，国际板问题目前没有任何进展。

报导还引述上海自贸区管委会常务副主任戴海波称，自由贸易账户体系、涉及资本项下可兑换的投融资汇兑便利等细则内容在上半年有望出台。(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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