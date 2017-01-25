上交所拟完善回购利率形成机制 以降低回购利率波动性-报载

路透北京1月25日 - 中国证券报周三报导称，为了避免投资者对回购利率的误解,上海证券交易所拟进一步完善回购利率形成机制，降低回购利率波动性，并将于近期发布回购加权平均价，作为市场的参考指标。

报导并指出，上交所还计划调整回购收盘价的计算方法，优化回购行情指标；同时修改回购计息规则，消除交易所回购利率中的节假日效应，回购利息计算拟从名义天数调整为实际资金占用天数。

中证报援引上交所人士介绍称，上交所回购利率实时反映资金供求状况，尤其日内波动反映的是资金日内不同时间段需求的结构性变化，因此回购利率日内波动较大。

“为引导投资者正确解读交易所回购利率，上交所拟于近期实时计算回购加权平均价，并通过行情系统向市场发布。”该人士并表示，同时为提高回购收盘价的代表性，更好反映当日资金状况，上交所拟延长回购收盘价的计算时间，以降低回购收盘价的波动性、随机性。

交易所回购采用集中竞价交易，因此其回购利率实时反映资金供求状况，临近收盘时，融入资金需求下降，因此回购尾盘利率因市场结构性需求下降一般会较低。由于原来回购收盘价采用当日最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价，回购收盘价往往大幅低于当日的平均利率水平，难以准确反映当日回购市场整体运行情况。

此外，长期以来，交易所质押式回购的计息天数为回购期限的名义天数而非实际资金占用天数，一般周四及节假日前交易所回购利率较高，存在明显的节假日效应。

报导并指出，随着交易所质押式回购日益受到关注，名义回购利率被误读为实际利率的情况时有发生，因周四和节假日等因素所造成的名义利率的波动也被误解为实际利率水平的波动。

“因此，上交所正积极研究优化回购计息规则，回购利息计算拟从名义天数调整为实际资金占用天数。”报导称。（完）