上影股份拟发行9350万股升级院线

路透北京4月21日 -中国电影发祥地上海电影股份有限公司周五晚披露了其拟首次公开发行（IPO）情况材料，称拟发行9,350万股普通股，占公司发行后总股本的25.03%，本次发行不涉及老股转让。

材料显示，上影股份披露的主营业务为电影发行及放映业务，下属联和院线为全国票房排名第二位的院线。公司将把本次发行所募集资金投资新影院及影院升级改造、信息系统建设项目以及补充公司流动资金。

其中，项目拟在14个城市投资建设34个现代化多厅影院,项目估算总投资额为76,915万元,其中拟使用本次发行募集资金74,247万元；拟在14个现有旗下影城改建2个IMAX 厅、11个4D影厅和11个全景声影厅,项目估算总投资额为6,331万元,其中拟使用本次发行募集资金6,280万元。

“作为行业内少数拥有发行、院线及影院在内的完整的电影发行放映产业链的影业公司，公司将产业链协同发展作为未来发展的重要战略。”招股说明书称。

说明书同时显示，公司近三年的各项财务指标实现平稳增长，发行前每股净资产为1.65元人民币，2013年每股收益0.45元，平均净资产收益率为31.16%，母公司资产负债率21.68%，经营活动产生的现金流为1.64亿元。

值得注意的是，由于公司所属的产业对准入政策较为敏感，若国家产业准入门槛进一步提高或对外资开放加剧行业竞争，将使公司面临较大的挑战。

欲了解招股说明书全文，进一步点选 here（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。