上海近年最大“地下钱庄”案告破 冻结涉案8100余万元

路透北京7月20日 - 新华社周二报道称，近年来上海涉案规模最大的横跨境内外“地下钱庄”案告破，上海警方抓获犯罪嫌疑人30余名，缴获涉案赃款折合625万元人民币，冻结涉案资金8,100余万元，查实涉案账户近两年的交易流水超过20亿元。

报道指出，该案的成功侦破系今年6月公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门决定继续在全国开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动以来，由上海公安发起的首场全国集群战役。同时该案也是反腐败国际追逃追赃“天网”行动开展至今上海所破获同类型案件中打击团伙规模最大、涉案区域最广的案件。

去年８月，上海市公安局经侦总队七支队破获一起“票据贴现”诈骗案，案值1,086万元。破案追赃过程中，侦查员发现部分赃款进入50多个个人账户被转走，涉案账户明显带有“地下钱庄”洗钱的性质。经过警方追踪调查，今年3月，以孙某（女）为首的“地下钱庄”团伙在沪“分部”浮出水面。

上海经侦总队七支队侦查员汪晓文称，因为打击严厉，上海目前还没有出现公司形式的“地下钱庄”，基本都是个人以“外汇黄牛”的形式经营。这些“黄牛”互相各有圈子，互相帮着“调头寸”，久而久之形成了规模大小不一的链条。

“比如一单生意来了，如果能汇兑，就自己‘吃进’；如果搞不定，就找上家更大的钱庄。”据王晓文透露，孙某每天的资金“吞吐量”上千万元。

值得一提的是，警方在此案的侦破中还发现了不少银行工作人员参与其中，他们把正规渠道需求得不到满足的客户介绍给“地下钱庄”经营者，并从中分利。

所谓地下钱庄，是指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动的非法金融组织。上海警方表示，地下钱庄巨大危害主要体现在三个方面：为“热钱”进入中国敞开通道；使国家税收蒙受极大损失；为洗钱提供便利，从而助长犯罪。

中国新闻网报道援引警方介绍，地下钱庄既协助本国资本逃出境外，也是境内外投资企业抽逃资本和非法转移利润的主要途径。此外，在国际短期资本跨境流动中，也起到了推波助澜的作用，绕开了中国外汇管理的防火墙，为“热钱”进入国内资本市场开辟了一条无形通道，严重扰乱了国家经济金融秩序。 上述警方表示，地下钱庄为具有洗钱需求的犯罪分子服务，为贪污腐败、行贿受贿、侵吞国有资产以及走私、贩毒、骗税等犯罪活动中获取的收益披上貌似合法的外衣，亦将助长上游犯罪行为。（完）