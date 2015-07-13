上海金融机构准以间参行形式分享自贸区金改政策红利--消息

路透北京7月13日 - 中国上海自贸区金融改革正在悄然扩围。两位消息人士周一透露，上海市金融机构将可借道自贸区中已通过分账核算验收的金融机构办理各类分账核算创新业务，以分享自贸区金融改革创新的政策红利。

消息人士解释道，目前央行已批准，上海市尚未通过央行上海总部分账核算验收的金融机构可以间接参与行形式，通过已获验收合格的21家金融机构分账核算系统参与创新业务。

“通过验收的银行是直参行，间参行有相应的自贸区业务客户，可以通过直参行来做，目前央行上海总部正在测试直参行的系统。”一位消息人士称。

央行上海总部网站数据显示，截止5月21日，已有21家金融机构分账核算系统验收，可为自贸区内机构与金融同业、境外机构等主体开立自由贸易账户（FT账户），办理各类分账核算创新业务。

一位国有大行高管表示，“上海没有进入验收名单的银行，若客户有自贸区业务需求，可以通过所在银行给我们保函或者备用信用证，通过我们给客户资金，或者通过海外分行给资金。等于是共享金融改革创新政策，目前也已经有类似的操作。”

该高管并称，“我们的风险看的是对方银行的信用，不是企业客户的信用，解决了客户需求，对方银行也有收益，我们也有收益，但是占用金融机构信用，经济资本占用低。”

另一位消息人士表示，“（央行上海总部）开会布置了，我们分到几家小银行，还在等央行测试我们的系统。”

路透暂未联络到央行上海总部发表评论。

另有接近央行的权威人士则表示，预计完成直参行系统测调后，FT账户的经验也会尽快推广到其他三个自贸区。

据路透此前报导，继上海自贸区宣布自由贸易账户(FT账户)启动外币服务功能后，三位消息人士透露，央行拟将FT账户经验尽快推广至四个自贸区，并在年内向全国推广。这意味着中国资本项目开放将迈出一大步，且此举有望缓解国内融资贵的难题。

国务院总理李克强早前强调，设立自贸区初衷就是用开放倒逼改革，通过开放跨境业务，倒逼内地融资成本降低。

2014年6月18日，央行上海总部正式启动FT账户试点工作，采取分账核算管理制度。央行通过分账核算系统时时监控资金流向与操作合规性。（完）

(发稿 路透中文新闻部 审校 赵红梅/张喜良)

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