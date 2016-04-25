上海银监局暂停辖内商业银行与六家地产中介合作一个月

路透上海4月25日 - 中国上海银监局上周六发出通知，根据近期稽查发现问题及结合上海市住建委等行政处罚结果，决定自本周一起，暂停辖内商业银行与上海链家房地产经纪公司等六家房地产中介业务合作一个月，并对工商银行(601398.SS)等七家银行的个别分支机构暂停房贷业务两个月。

除上海链家外，其余五家房地产中介为上海太平洋房屋服务有限公司、上海仁丰房地产经纪公司、上海我爱我家房地产经纪公司、上海佳歆房地产投资顾问公司和上海汉宇房地产经纪公司。为这六家机构撮合的房屋交易提供按揭贷款服务亦被列入此次暂停范围。

银监局称，待上海市银行同业公会核实相关情况后再恢复辖内商业银行与其的业务合作。

对于违反个贷业务受托支付要求的工行上海市静安支行、中行上海市临沂路支行、建行上海市张江支行、交行上海市黄浦支行、兴业银行上海普陀支行、浦发银行上海杨浦支行、汇丰银行（中国）有限公司上海分行七家银行营业机构，自周一起暂停个人住房贷款业务两个月，并责成对相关人员进行内部问责。待完成整改后，视情况再行恢复其相关业务。

银监局最近稽查结果显示，在沪各商业银行执行房贷新政的情况总体较好，个人住房按揭贷款管理总体较为审慎。但仍发现部分商业银行在房贷新政实施之前，存在违反受托支付要求发放个人住房按揭贷款的情况（在贷款发放后，将个人住房按揭贷款资金直接划入非房屋交易双方的第三方，该第三方又将资金划至房地产中介公司）,同时还发现上海部分房地产中介公司存在通过首付贷及垫付资金等方式为房屋交易双方垫资的情况。 上海银监局指出，此次监管措施有利于督促商业银行、房地产中介和购房贷款申请人三者之间形成应有的诚信体系，维护上海房地产市场健康稳定发展。

上海银监局表示，未来将进一步加强个人住房贷款管理，强化个人住房贷款交易真实性调查，严格审查购房人首付款资金来源及其偿债能力，加强房地产抵押估值管理。一旦发现借款人通过P2P、房产中介机构等渠道违规获取首付款资金的，应拒绝其贷款申请并列入黑名单。

进一步规范与房地产中介公司的业务合作，加强对房地产中介机构的资质审核，实施业务合作名单制管理，不得为房地产中介垫资提供隐形担保（包括不得以出具“同意贷款承诺书”等方式给房地产中介公司的融资业务提供担保，不得将信贷资金直接划转给房地产中介公司的工作人员等）。

去年以来，国内京沪深等一线城市的房价上涨较快，这些地区的地产中介起到推波助澜的作用，并伴随着首付贷等违规行为。上海市政府3月底宣布一系列措施抑制本地房市过热，包括提高二套房首付比例并从严执行住房限购政策。（完）