上海新世纪资信与中诚信证券评估遭上海证监局警示

路透上海4月17日 -中国上海证监局近日发布了针对两家评级公司的警示函，为上海新世纪资信评估公司与中诚信证券评估有限公司，因其存在未对证券评级业务评级结果的准确性和稳定性进行验证等问题。

公告指出，上海新世纪资信评估存在的问题是，未对公司债评级结果的准确性和稳定性进行验证，也未将公司债评级统计结果通过中国证券业协会网站和本公司网站向社会公告；且未建立评级结果公布制度。

中诚信证券评估除了未对证券评级业务评级结果的准确性和稳定性进行验证之外，还存在未建立防火墙制度和出具的部分评级报告所依据的原始资料、工作底稿、跟踪评级资料等档案材料缺失。

公告显示，按照证监会统一部署，2013年11月11日-12日和2013年11月13日-14日分别对上述两家公司进行现场检查。公告强调两家公司对存在问题予以整改，并于2014年4月15日前向提交书面整改报告。

此前，深圳证监局对鹏元资信评估公司出具警示函，因鹏元资信在债券发行主体超日太阳(002506.SZ)的经营环境和财务状况发生重大变化时，未及时出具不定期跟踪评级报告等。这是深圳证监局首次公开警示资信评估公司。(完)

(发稿 吴芳; 审校 黄凯)

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