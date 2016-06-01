上海等多地监管部门要求辖内银行自查表外业务风险--消息

路透上海6月1日 - 中国经济步入“L型”增长期，监管层将防范化解金融风险放在更加突出的位置。四位消息人士周三透露，包括上海、广东等多地监管部门近日要求辖内银行自查新兴表外业务和表内资产表外化等风险。

一位消息人士援引上海银监局关于开展新兴表外业务风险自查通知称，是次自查要求具体查截至今年4月底有业务余额的表外类信贷业务（包括但不限于担保类、承诺类、金融资产服务类、金融衍生品类）的授信占用和使用情况，以及发现的问题和整改措施。

“有理财资金运作权限的机构，还要求报截至4月末拥有自主投资权限的表外理财投资非标准化债券资产规模以及为全行表外理财提供非标资产余额。”他说。

另一位消息人士透露，广东辖内银行亦在自查表外业务和表内资产表外化等风险，“主要是落实银监会27号文的要求，摸底金融系统风险，新兴表外业务由于没有反映在表内，使得风险资产计提以及拨备可能会不足。”

中国银监会此前下发《关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》（27号文），明确要求银行业金融机构将表外类信贷业务纳入全面风险管理体系，与表内业务一起统一授信管理，建立包括各类资产在内的资产质量检测体系。

另有消息人士表示，日前央行海南分行亦要求辖内银行查表外业务及表内资产表外化业务的风险。

路透暂时未联络到上述监管部门对前述消息予以评论。（完）