上海银监局要求辖区内信托公司控制政信合作业务规模--报载

路透北京7月26日 - 《第一财经日报》周五报导称，中国上海银监局日前在内部会议上再次要求辖区内各信托公司针对政信合作信托业务的规模进行控制，在业务开展方面进行自我约束。据知情人士透露，上海信托和华澳信托的政信合作项目已被上海银监局叫停。

报导并援引华澳信托内部人士称，银监局的要求是信托公司自己根据业务规模进行总量控制，并没有提出强制性要求。

所谓信政合作类业务是信托公司与各级政府在基础设施、民生工程等领域开展的合作业务。在合作过程中，信托公司采用信托公司设计产品、地方城商行发行的方式，将募集资金交付地方政府平台公司。此类产品的设计通常采用“股权+回购”的模式，通过这一业务模式，2012年以来，不少民间资本对地方政府融资平台提供了资金支持。信政合作模式由此获得快速发展，成为当前信托公司的一大经营利器。

以去年2月刚刚成立的陆家嘴信托为例，其目前运行中的信托项目已超过50个，其中约一半为政信合作类项目。

报导并引述信托业知情人士称，陆家嘴信托政信合作项目已经全部停止。陆家嘴信托公司注册地为青岛，在上海设立管理总部，“青岛银监局主动要求陆家嘴信托暂停此类业务。”

一直以来，政信合作类信托项目都为银监会所重点关注。“此次再次进行窗口指导，思路和之前一样，主要还是针对快速增长的规模。”上述信托公司销售部门负责人表示，但即使监管部门对于这类项目存在的或有风险较为关注，也并不会真正禁止此类项目。（完）

(发稿 张胜男; 审校 黄凯)

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