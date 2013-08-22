上海出台42条举措 落实国务院金融十条

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透上海8月22日 - 新华网周三晚报导，为了贯彻落实国务院“金融十条”的指导意见，上海已经出台42条工作举措，明确上海要结合中国(上海)自由贸易试验区建设的要求，争取先行先试，使国家金融改革、创新的有关部署在上海最先落地。
此外，包括目前市场较为期待的“民营银行”，上海也在积极推动当中。
报导称，主要举措包括大力发展直接融资、改善融资结构，如积极跟进放宽创业板财务准入标准的政策动态，鼓励符合条件的上海企业在创业板上市。
整合政策和金融资源、完善小微企业金融服务，如完善小微企业信贷风险补偿政策和小微企业信贷奖励政策，引导商业银行加强对小微企业的金融服务。
同时要支持民生工程建设，如梳理重点在建工程项目，组织金融机构开展对接。
争取开展改革创新试点，如积极配合开展民营资金进入金融业的政策研究，探索设立民间资本发起的自担风险的民营银行和金融租赁公司、消费金融公司。
“金融支持经济结构调整和转型升级需要政府部门、金融监管部门、金融市场和金融机构的共同努力，最大限度地发挥财政政策、金融政策和产业政策的协同作用。”上海市金融办相关负责人表示，上海要结合中国(上海)自由贸易试验区建设的要求，提出具有上海特点的方案和操作办法，争取在上海先行先试。
中国国务院7月初发布了关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见(简称金十条)，称将继续执行稳健的货币政策，合理保持货币总量。盘活存量资金、用好增量资金。增强资金支持的针对性和有效性，以引导经济结构调整，严密防范金融风险。
7月初国务院常务会议并已原则通过了上海自由贸易试验区总体方案，在上海外高桥保税区等四个海关特殊监管区域内，建设自贸实验区。（完）
(发稿 徐永; 审校 林高丽)
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