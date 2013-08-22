上海出台42条举措 落实国务院金融十条

路透上海8月22日 - 新华网周三晚报导，为了贯彻落实国务院“金融十条”的指导意见，上海已经出台42条工作举措，明确上海要结合中国(上海)自由贸易试验区建设的要求，争取先行先试，使国家金融改革、创新的有关部署在上海最先落地。

此外，包括目前市场较为期待的“民营银行”，上海也在积极推动当中。

报导称，主要举措包括大力发展直接融资、改善融资结构，如积极跟进放宽创业板财务准入标准的政策动态，鼓励符合条件的上海企业在创业板上市。

整合政策和金融资源、完善小微企业金融服务，如完善小微企业信贷风险补偿政策和小微企业信贷奖励政策，引导商业银行加强对小微企业的金融服务。

同时要支持民生工程建设，如梳理重点在建工程项目，组织金融机构开展对接。

争取开展改革创新试点，如积极配合开展民营资金进入金融业的政策研究，探索设立民间资本发起的自担风险的民营银行和金融租赁公司、消费金融公司。

“金融支持经济结构调整和转型升级需要政府部门、金融监管部门、金融市场和金融机构的共同努力，最大限度地发挥财政政策、金融政策和产业政策的协同作用。”上海市金融办相关负责人表示，上海要结合中国(上海)自由贸易试验区建设的要求，提出具有上海特点的方案和操作办法，争取在上海先行先试。

中国国务院7月初发布了关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见(简称金十条)，称将继续执行稳健的货币政策，合理保持货币总量。盘活存量资金、用好增量资金。增强资金支持的针对性和有效性，以引导经济结构调整，严密防范金融风险。

7月初国务院常务会议并已原则通过了上海自由贸易试验区总体方案，在上海外高桥保税区等四个海关特殊监管区域内，建设自贸实验区。（完）

(发稿 徐永; 审校 林高丽)

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