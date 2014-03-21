上海耀之成立国内首支自主发行的债券型私募基金

路透上海3月21日 -中国上海耀之资产管理中心（有限合伙）宣布，旗下上海耀之堂庭宏观收益基金已于周四正式成立，该基金是《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》发布后，中国首只由私募基金管理人自主发行的债券型私募基金。

新闻稿指出，上海耀之堂庭宏观收益基金的托管人为招商证券(600999.SS)，将为该基金提供包括产品创设、份额登记、净值计算、交易、清算在内的一揽子服务。

该基金的投资策略以构建中短期限的债券组合来获得稳定的收益，同时通过对宏观形势的研究变化，判断利率市场的走势，借助国债期货等金融衍生品进行多空方向的投资操作来增厚组合收益。结合债券组合相对稳定的收益，加上对宏观经济波动的判断，以期获得超额收益。

中国证券投资基金业协会周一举行颁证仪式，包括上海耀之在内的首批50家私募基金管理机构获得私募基金管理人登记证书，成为可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。首批50家私募基金管理机构以股票及股权投资为主，上海耀之是其中唯一一家专注于债券及相关利率衍生品投资的机构。

而重阳投资于本周稍早成立了中国第一只独立发行的股票型私募基金。

此前私募基金大都是以信托专户、基金专户等通道方式发行，在新的管理办法实行后，私募基金管理人可以自主发行基金。(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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