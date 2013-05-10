上海终止流感流行应急预案Ⅲ级响应

路透北京5月10日 - 上海市政府周五决定，鉴于上海已连续20天无新发人感染H7N9禽流感病例，458例病例的密切接触者已全部解除医学观察，目前疫情处于可防可控状态，即日起终止流感流行应急预案Ⅲ级响应，继续保留市联防联控机制，防控工作转入常态化管理。

新华社报导称，上海下一阶段将与国家联防联控机制工作对应，继续落实国家对人感染H7N9禽流感防控工作的各项要求；做好疫情监测和病原溯源工作；加强医疗救治；严格加强市场管理，包括继续实施《关于全市暂时停止活禽交易、暂时关闭所有活禽交易市场的通告》，对于是否开放活禽交易市场的问题，有关部门在研究过程中要注意充分听取市民的意见。

今年3月31日，国家卫生计生委根据上海卫生部门的主动监测，组织专家确诊并依法公布上海发现2例人感染H7N9禽流感病例。据统计，截至5月10日，上海市累计报告人感染H7N9禽流感确诊病例33例，其中死亡13例，痊愈15例，正在住院治疗5例。

新华社此前报导称，中国周四又通报一例人感染H7N9禽流感死亡病例，死亡病例累计达到32例，确诊病例保持在129例。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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