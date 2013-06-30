加强外汇流入管理的20号文是临时政策--官员

* 外汇管理20号文是针对过度流入的临时性政策--外管局官员

* 形势如果发生变化，将及时进行调整

* 动态监测资本双向流动，并已有相关应对预案

* 允许银行通过远期结汇调整头寸，缓解对资金面冲击

路透上海6月29日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周六表示，5月初外管局发布的关于加强外汇资金流入管理的20号文，是针对过度流入的临时性政策，如果形势发生变化，将会及时进行调整。

管涛在陆家嘴论坛上并指出，对于可能出现的资本流动加剧的局面，外管局也在进行动态的监测，并已有了相应的应对方案。

他谈到，外管局20号文要求银行调头寸的目的是因为年初以来外汇顺差很大，外汇占款增长很快，有套利资金流入的压力，是针对套利资金流入渠道采取的措施。

他补充指出，一方面年初外汇贷款增长很快，所以外汇贷存比和头寸挂钩，让银行增持头寸，5月外汇贷款增加量比前四个月平均水平下降180亿美元，降幅是很大的；另外还针对通过虚构贸易的融资套利行为，要求地方外管局加强对虚假贸易的整治。

管涛并表示，进入二季度后，整个国内外形势发生了变化，美国经济向好，国际上讨论美联储QE(量化宽松)政策退出问题，资金在回流发达市场，新兴市场面临资本流出压力;此外国内经济面临下行压力，也会影响大家的预期，市场因素和政策因素共同作用下，5月外汇供求在趋于平衡，年初那种资金大量流入的势头达到了一定的缓解。

“我们会根据形势发展的变化，随时评估我们的政策，方向还要实行银行结售汇综合头寸正负区间管理，这个制度安排没有变。(20号文)是在特殊的情况下，针对过度的流入采取的临时性措施，形势变了后，我们会及时调整我们的政策。”他称。

为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国国家外汇管理局5月初发布通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。

**动态监控资本双向流动**

管涛透露，20号文要求6月底对头寸完成调整，现在银行已经全部调整到位了，银行每天都会报结售头寸给外管局，外管局也随时监测头寸的变动情况。

他还谈到，在监测过程中，发现银行调整头寸的方式部分是通过远期结汇，不在市场上卖出，头寸拿在手上，来实现增持头寸的目标，“这种方式不用自己掏人民币出来，是种财务上的处理，对银行体系的流动性影响会降低，我们允许进行这种财务安排。”

他并表示，目前市场上外汇供求基本平衡，20号文的外汇管理政策5月发布，有近两个月的过渡期，市场基本消化了影响，而且外管局与市场有比较好的沟通，对银行进行指导，逐步增持头寸，尽量避免短期内对市场造成大的冲击。

在谈及资本流动可能出现加剧时，管涛认为，市场有这个忧虑，外管局是能够随时监测的，能做到按日按月、随时随地都在监测。

他指出，资本流出流入的状况，应该是双向的监测，而不是看一个方向，外管局有相关应对预案储备，视不同的情形有针对性的采取措施。

“(对于资金流入的下降)也不用过度的紧张，因为本身我们就希望不要那么多外汇，现在外汇流入减少了大家反而紧张了，而且我们看到，5月顺差减少是结汇售汇同时增加，只不过售汇增加更多导致的，而不是流入下降导致的。”他称。(完)

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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