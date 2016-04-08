兴业银行与星展银行达成上海自贸区首笔利率互换交易

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月8日 - 中国货币网官方微信周五称，今日兴业银行(601166.SS)资金营运中心与星展银行上海分行在全国银行间同业拆借中心的自贸区交易系统，达成首笔自贸区利率互换交易，标志着利率互换产品在上海自贸区实现零的突破。
该笔交易以银行间市场七天回购定盘利率FR007为标的，名义本金为人民币，结算货币为美元。
人民币利率互换交易是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定的人民币本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。非本币结算的利率互换称为NDIRS（Non-Deliverable Interest Swap），以往是专门为不能进入境内金融市场的企业及金融机构而设，为其提供人民币利率的风险对冲和投资工具。
随着中国汇率和利率市场化的基本完成，海外投资者参与境内衍生品市场的意愿逐步增强，而自贸区作为链接境内和境外投资者的桥梁可提供更丰富的产品和更直接的交易渠道。(完)
(发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。