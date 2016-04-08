兴业银行与星展银行达成上海自贸区首笔利率互换交易

路透上海4月8日 - 中国货币网官方微信周五称，今日兴业银行(601166.SS)资金营运中心与星展银行上海分行在全国银行间同业拆借中心的自贸区交易系统，达成首笔自贸区利率互换交易，标志着利率互换产品在上海自贸区实现零的突破。

该笔交易以银行间市场七天回购定盘利率FR007为标的，名义本金为人民币，结算货币为美元。

人民币利率互换交易是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定的人民币本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。非本币结算的利率互换称为NDIRS（Non-Deliverable Interest Swap），以往是专门为不能进入境内金融市场的企业及金融机构而设，为其提供人民币利率的风险对冲和投资工具。

随着中国汇率和利率市场化的基本完成，海外投资者参与境内衍生品市场的意愿逐步增强，而自贸区作为链接境内和境外投资者的桥梁可提供更丰富的产品和更直接的交易渠道。(完)