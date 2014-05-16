上海自贸区启动跨国公司总部外汇资金集中运营首批试点

路透上海5月16日 -中国上海自贸区跨国公司总部外汇资金集中运营管理首批银企合作试点周五签约，这项试点允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主帐户，集中管理境内外成员企业的外汇资金，开展资金集中收付汇，轧差净额结算，帐户内可以全部或部分共享外债和对外放款额度。

央行上海总部新闻稿指出，在该项试点下，国际外汇资金主帐户与境外划转自由，没有额度控制；在规定的外债和对外放款额内，国内、国际帐户内互联互通，便利企业内部调剂资金余缺。而资本金结汇采取负面清算管理，资本金资金意愿结汇，审核真实性后对外支付。

新闻稿称，监管部门将加强统计监测防控风险，将全面采集跨国公司外汇收支信息，集中收付或轧差净额结算进行数据还原申报，留存相关单证备查，落实额度控制监管“阀门”。

国家外汇管理局上海市分局在稳步推进跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点过程中，将密切跟踪研究相关业务发展中的新情况、新问题，及时评估政策实施效果，积极研究进一步促进跨境投资和贸易便利化的政策措施，支持自贸试验区总部经济发展。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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