上海自贸区启动跨国公司总部外汇资金集中运营首批试点

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海5月16日 -中国上海自贸区跨国公司总部外汇资金集中运营管理首批银企合作试点周五签约，这项试点允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主帐户，集中管理境内外成员企业的外汇资金，开展资金集中收付汇，轧差净额结算，帐户内可以全部或部分共享外债和对外放款额度。
央行上海总部新闻稿指出，在该项试点下，国际外汇资金主帐户与境外划转自由，没有额度控制；在规定的外债和对外放款额内，国内、国际帐户内互联互通，便利企业内部调剂资金余缺。而资本金结汇采取负面清算管理，资本金资金意愿结汇，审核真实性后对外支付。
新闻稿称，监管部门将加强统计监测防控风险，将全面采集跨国公司外汇收支信息，集中收付或轧差净额结算进行数据还原申报，留存相关单证备查，落实额度控制监管“阀门”。
国家外汇管理局上海市分局在稳步推进跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点过程中，将密切跟踪研究相关业务发展中的新情况、新问题，及时评估政策实施效果，积极研究进一步促进跨境投资和贸易便利化的政策措施，支持自贸试验区总部经济发展。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。