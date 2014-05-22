上海自贸区分账核算起步 为区内资本项下改革提供载体（更新版）

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路透上海5月22日 - 自中国上海自贸区去年9月底成立以来，金融改革中“含金量”最高的分账核算制度细则周四发布。这将为未来自贸区先行先试资本项目下可兑换等金融改革提供载体，区内主体可依托自由贸易帐户，积极开展投融资汇兑等创新业务。

央行上海总部副主任张新在新闻会上介绍称，包括银行、保险和证券在内的所有上海金融机构都可建立自贸区分账体系，而上海自贸区内主体和境外企业都可以开立自由贸易账户。

“自由账户涉及的资本项目可兑换（改革），不是完全可兑换，将会是分类别、有步骤的可兑换。”他说，未来对于自贸区内短期资本流动、外债规模仍会实施相应的管理。

他指出，分帐核算体系将按先本币后外币分步推进，过渡期初步考虑为六个月。届时央行和外汇局将对分帐核算进展进行评估，择机启动外币业务。

张新强调称，目前已实现可兑换部分，包括经常项下和直接投资相关业务，自由贸易帐户内资金可自由兑换，但央行去年发布的自贸区支持意见中第三部分涉及的投融资创新业务，不会立即执行自由兑换，本着成熟一项、推动一项的原则，另行制定具体实施办法。

去年12月中国央行发布的关于金融支持自贸区建设意见中，第三部分即探索投融资汇兑便利的题目下，央行提出未来将便利自贸区的个人跨境投资；区内金融机构和企业可进入上海的证券和期货交易场所进行投资和交易；区内企业的境外母公司在境内发行人民币债券等。

张新还表示，自贸帐户与境外帐户、境内区外的非居民机构帐户，以及自贸帐户之间的资金流动，按宏观审慎的原则实施管理；对自贸帐户与境内其他银行结算帐户之间的资金流动，根据有限渗透加严格管理的原则，按跨境业务实施管理。

本次央行上海总部除发布分帐核算业务实施细则外，还发布自贸区分帐核算业务风险审慎管理细则。该细则明确了分帐核算单元的审慎合格标准和评估验收程序；央行上海总部将开展非现场监测，在出现资金异常流动的情形下，将采取延长账户存放期、征收特别存款准备金、实行零息存款准备金以及临时资本管制等干预手段。

中国农业银行(601288.SS)上海分行国际业务部总经理朱楹表示，分帐管理体制下，银行短期内可从事业务包括资金清算、跨境投融资涉及的信贷、贸易融资等。随着未来政策的逐步落地，银行还可为投资类项目提供资金清算、金融衍生品以及金融市场投资业务。

近一段时间，上海自贸区各种金融支持政策再有密集出台趋势。其中央行发布包括启动跨国公司总部外汇资金集中运营试点等五项业务试点规则；保监会也在简化行政审批等方面予以支持等。(完)

(作者：林琦 审校：张喜良)

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