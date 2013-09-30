上海自贸区政策缺少执行细节 若无突破恐变另一个前海--巴克莱

路透北京9月30日 - 上海自由贸易区堪称中国政府推进新一轮改革的“试验田”。在投资银行巴克莱看来，自贸区相关政策目标符合预期，但缺少关键执行细节，未来若无突破恐变成另一个“前海”。

巴克莱在最新研究报告中指出，自贸区公布的政策内容并没有提及当自贸区和大陆其它地区发生经济往来时，是否可以有任何政策突破，没有提到如何打破自贸区和大陆其它地区之间的资本账户管制。

“缺乏此方面的细节，三年试点过后自贸区恐怕进展寥寥，可能会变成另一个前海，”巴克莱在最新报告中称。

巴克莱认为，自贸区内的金融自由化并没有那么重要，因为自贸区内经济活动非常有限，改革关键是是否会放松自贸区和大陆其它地区间的资本流动管制，而不是自贸区内发生了什么事情。

“如果自贸区内实现资本账户和利率自由化，我们相信不同的利率和汇率将创造套利机会，给中国加快金融改革带来压力，当然自贸区内外的金融风险也会上升，”报告称。

巴克莱预计，未来随着时间推移，中国政府会逐步推出更多新政策；而银行可能是自贸区的受益者，譬如拥有丰富跨境业务经验的银行如中国银行(601988.SS)(3988.HK)，还有拥有大量上海本地业务的银行如交通银行(601328.SS)(3328.HK)和浦东发展银行(600000.SS)。

周日简短的揭牌仪式，已经尽显上海自贸区登场“低调”。外界普遍关心的金融创新，给人总体感觉是银行及保险小步前行，证券领域有意外惊喜，但央行在推进利率汇率市场化改革进程中仍持谨慎态度。

尽管受利率市场化、以及对民间资本和外国金融机构开放进入银行业影响，自贸区内银行业竞争将更加激烈，但中资银行都希望能够拔得头筹在自贸区设立分支。

“这是因为在自贸区内政策允许中资银行开展更多跨境和离岸业务，”巴克莱指出，本地银行可能通过增加的人民币交易和结算规模、新产品销售费用等渠道获益。

“不过，短期来看这方面的收益可能很小，”报告称。

首批有11家金融机构获准在上海自贸区设立分支机构，包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行和建设银行(601939.SS)(0939.HK)四大国有银行。

另外四家中资银行为交通银行、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、浦发银行和上海银行；此外交银金融租赁公司，以及花旗银行（中国）有限公司和星展银行（中国）有限公司亦首批获准在上海自贸区设立分支机构。（完）

(发稿 张晓翀/乔艳红; 审校 张喜良)

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