上海自贸区“低调登场” 金融业开放现亮点

* 上海自贸区揭牌仪式简短低调

* 银监会保监会证监会相继出台扶持政策

* 证券领域开放有独特亮点

* 风险防范是底线

作者 林琦

路透上海9月29日 - 中国上海自贸区近期已成国内最热话题，有人称其为中国“第二次入世”。但周日简短的揭牌仪式，则尽显上海自贸区登场“低调”。

周日下午的两小时新闻会，商务部、央行、银监会等相关部委高层轮流对相关领域的制度创新进行解释。而外界普遍关心的金融创新，给人总体感觉是银行及保险小步前行，证券领域有意外惊喜，但央行在推进利率汇率市场化改革进程中仍持谨慎态度。

“自贸区内所有金融改革均将在风险可控的前提下进行，成熟一项推出一项。”央行上海总部副主任、央行上海分行行长张新指出，央行正就自贸区总体方案涉及金融创新的四大方向进行相关政策研究。

他还表示，央行将与上海市政府加强合作，密切评估和跟踪，防止热钱通过自贸区冲击境内金融体系。

周五公布的中国（上海）自由贸易实验区总体方案提到，将在风险可控前提下，在区内对人民币资本可兑换进行先行先试。在区内实现金融市场利率市场化，在人民币跨境使用方面先行先试，探索面向国际的外汇管理改革试点。

出席上午揭牌仪式的，除上海本地党政领导外，还包括商务部部长高虎城等中央各部委高层。作为新一届政府重点推动的大举措，自贸区的诞生却没有国务院领导的到场“庆生”，领导致辞及揭牌仪式仅持续不到20分钟，充分反映新一届政府勤俭节约新特征的同时，亦不免给外界观察家们带来一些失落。

中国(上海)自由贸易试验区周日挂牌，首批有11家金融机构获准在上海自贸区设立分支机构，其中含八家中资银行、一家金融租赁公司以及两家外资银行。首批25家企业获批入驻自贸区，其中包括申银万国期货公司旗下申银万国智富投资公司、华安基金管理公司旗下华安未来资产管理（上海）有限公司。

**开放亮点闪现**

“自贸区的核心是制度创新，而不是优惠政策。”上海市政府副秘书长、自贸区常务副主任戴海波指出。

中国银监会、保监会、证监会周日相继宣布，针对上海自贸区出台一些扶持措施，为刚诞生的自贸区送“庆生礼”。

中国银监会表示，将优化调整区内银行存贷比、流动性等风险监管指标、考虑缩短外资金融机构在区内代表处升格为分行、开办人民币业务所需的时间；支持区内银行业金融机构发展跨境融资业务，包括但不限于大宗商品贸易融资、全供应链贸易融资、离岸船舶融资、现代服务业金融支持、外保内贷、商业票据等。

而保监会表示，支持在自贸区试点设立外资专业健康保险机构；支持保险公司在自贸区内设立分支机构，开展人民币跨境再保险业务；支持自贸区保险机构开展境外投资试点。

中国证监会的自贸区扶持政策出现意料之外的亮点，例如允许在自贸区内的单位和个人可双向投资境内外证券期货市场，包括在区内就业的境外个人可开展境内证券期货投资、区内就业的境内个人可按规定开展境外证券期货投资。拟同意上海期交所在自贸区推进国际原油期货交易平台的筹建。

现在尚不知区内个人双向境内外投资需要哪些具体条件，但就目前简单描述，该政策与证监会前主席郭树清此前在香港提出的QDII 2制度（个人直接投资境外市场）相当接近，亦是境外居民在境内投资限制的进一步放宽。此前，根据中国大陆与台湾和香港签署的双边协议，在大陆生活的台港澳居民可使用人民币直接投资A股市场。

国际原油期货的平台建立又是一个点睛之笔，在自贸区进行原油期货交易，一方面境内外机构可规避目前大陆石油进口资质限制，从而令原油期现套利成为可能，另一方面原油期货与国际市场、国际资金充分接轨，从而令中国原油市场在国际上发挥更大影响力。

**风险防范是底线**

商务部部长高虎城在揭牌仪式上表示，力争通过两三年的努力，建设一个投资贸易便利、监管高效便捷、具有国际水准的自由贸易试验区，同时，要加强和完善风险防控管理，做好各类风险的防范工作。

而透过自贸区与国际市场充分接触的国内金融机构，更是风险防范的重中之重。

上海银监局局长廖岷在新闻会上多次提到风险防范，他说，“我们一方面要促进投资贸易便利化，另一方面要守住最后的底线。”

他指出，自贸区内的金融机构在开展经营活动时，是在更加开放的环境下展业，风险管控的任务更艰巨。进入自贸区的金融机构，都要符合银监会现有的风险管控要求。

他说，区内的金融机构已达成共识，未来面临的主要风险是流动性风险，国别风险，市场风险，交易对手风险。银监会要求区内银行对于上述风险建立风险防范相关的制度流程和标准，并且要求区内银行建立有效的跨境风险防范机制，防范境外风险通过跨境业务传染至国内。（完）

(审校 林高丽)

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