上海自贸区内企业境外外汇放款金额上调至其所有者权益的50%--外管局

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京3月3日 -中国国家外汇管理局上海分局称，上海自贸区内企业境外外汇放款金额上限由其所有者权益的30%调整至50%，而中国境内银行通过自贸区内的国际外汇资金主账户吸收的存款可在不超过10%的额度内境内运用。
上海自贸区官网刊登外管局上海分局关于支持自贸区建设外汇管理实施细则的通知指出，自贸区将实行外商投资企业外汇资本金意愿结汇，并放宽对外债权债务管理，改进跨国公司总部外汇资金集中运营管理、外币资金池及国际贸易结算中心外汇管理试点政策。
“将区内企业境外外汇放宽金额上限由其所有者权益的30%调整至50%。将境外直接投资债权登记纳入境外外汇放宽登记管理。”通知指出。
通知并称要完善结售汇管理，以便利银行开展面向自贸区区内客户的大宗商品衍生品的柜台交易。（完）
更多细节，请点选 here (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。