将优化调整自贸区内金融机构存贷比等监管标准--上海银监局（更新版）

* 优化调整自贸区内金融机构存贷比等监管标准--银监会

* 鼓励区内银行业金融机构开展跨境投融资服务

* 风险可控下推进金融创新，成熟一项推进一项--央行

* 支持区内符合条件的单位和个人投资境内外市场

(新增更多细节和背景)

路透上海9月29日 - 备受关注的中国上海自贸区周日启航，中国银监会亦明确了区内银行业监管相关细节，将优化调整自贸区内金融机构存贷比等监管标准；并考虑缩短外资金融机构在区内代表处升格为分行，及开办人民币业务所需时间。

中国银监会网站周日发布的新闻稿并指出，支持区内银行业金融机构发展跨境融资业务，包括但不限于大宗商品贸易融资、全供应链贸易融资、离岸船舶融资、现代服务业金融支持、外保内贷、商业票据等。

支持区内银行业金融机构推进跨境投资金融服务，包括但不限于跨境并购贷款和项目贷款、内保外贷、跨境资产管理和财富管理业务、房地产信托投资基金等。允许符合条件的中资银行在区内开展离岸银行业务。

银监会并指出，允许全国性中资商业银行、政策性银行、上海本地银行在区内新设分行或专营机构。允许将区内现有银行网点升格为分行或支行。在区内增设或升格的银行分支机构不受年度新增网点计划限制。

支持外资银行入区经营。允许符合条件的外资银行在区内设立子行、分行、专营机构和中外合资银行。允许区内外资银行支行升格为分行。研究推进适当缩短区内外资银行代表处升格为分行、以及外资银行分行从事人民币业务的年限要求。

中国(上海)自由贸易试验区周日挂牌，首批有11家金融机构获准在上海自贸区设立分支机构，其中含八家中资银行、一家金融租赁公司以及两家外资银行。

**支持民间资本进入自贸区内银行业**

银监会表示，支持区内设立非银行金融公司。支持自贸区内符合条件的大型企业集团设立企业集团财务公司；支持符合条件的发起人在区内申设汽车金融公司、消费金融公司；支持上海辖内信托公司迁址区内发展；支持全国性金融资产管理公司在区内设立分公司；支持金融租赁公司在区内设立专业子公司。

支持民间资本进入区内银行业。支持符合条件的民营资本在区内设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构。支持符合条件的民营资本参股与中、外资金融机构在区内设立中外合资银行。

银监会并将简化准入方式。将区内银行分行级以下（不含分行）的机构、高管和部分业务准入事项由事前审批改为事后报告。设立区内银行业准入事项绿色快速通道，建立准入事项限时办理制度，提高准入效率。

此外，还将支持探索建立符合区内银行业实际的相对独立的银行业监管体制，贴近市场提供监管服务，有效防控风险。建立健全区内银行业特色监测报表体系，探索完善符合区内银行业风险特征的监控指标。优化调整存贷比、流动性等指标的计算口径和监管要求。

**区内金融创新成熟一项推进一项**

中国人民银行上海总部副主任张新在出席上海自贸区情况说明会时指出，央行将在风险可控的前提下推进金融创新，成熟一项推进一项。

上海自贸区管委会常务副主任戴海波在会上则表示，中国证监会同意上海期交所在自贸区内筹建国际原油交易平台，方便境外投资者进行交易。

戴海波并谈到，支持上海自贸区内符合条件的单位和个人投资境内外市场，包括区内的境外单位和个人投资境内市场。

备受关注的中国（上海）自由贸易试验区总体方案周五出炉，明确将经过两至三年的改革试验，探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放。上海自贸区可对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等先行先试。（完）

欲浏览细节，请点击中国银监会网站 here

(发稿 林琦/边竞; 审校 林高丽)

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