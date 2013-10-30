上海自贸区政策肩负制度创新重任 不易仓促出台--专家

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透北京10月30日 -中国国务院发展研究中心党组成员隆国强周三称，上海自贸区代表改革和开放的整体方向，是先行先试者，肩负制度创新的重任，相关政策需要权威性和稳定性，不宜仓促出台。
他在国务院新闻办吹风会上称，上海自贸试验区着眼于打造中国经济升级版，在打造升级版里面，上海自贸区起到了实验探索的作用。因为这样，上海自贸区的功能与之前的海关特殊监管区不一样，其重要内容是服务业的开放，国务院先批了六个领域十八个部门的正面清单开放，还特别强调要探索转变政府职能。
“（自贸区）试验一小步，管理和改革是一大步。...政策需要权威性、稳定性，需要深入思考，不应急于出台政策。”隆国强称。
他并强调，自贸区进行全新制度创新是需要时间的，可以成熟一个推进一个，不要给央行等监管机构设定政策出台的时间表。
对于业界冀望很好的资本项目开放，隆国强称，资本项目放开是一个过程，且资本项下有上百个子项，是个逐步的过程，且资本项目可兑换不等于跨境资本的自由流动。
他并强调，上海自贸区值得期待，为下一步改革开放探路，需要包容和耐心，要允许其在试验中出错。且自贸试验区可能要试验很长时间，不是一夜之间把所有的东西都去试验，而是逐步退出，逐步试验。
“试验区试验好了就可以向全国推广。”隆国强称。
德意志银行大中华区首席经济学家马骏此前称，上海自贸区应该建成一个境内的离岸市场，目前与在岸市场保持一定的隔离，以后通过逐步减少隔离来放松资本管制。
9月末在“低调”中正式挂牌的上海自贸区，是习李新政府推动中国新一轮改革的试验田，其中大尺度的金融开放无疑是最大亮点。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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