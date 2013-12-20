证监会将细化上海自贸区支持政策

路透上海12月20日 -中国证监会副主席姜洋近日表示，证监会未来将进一步细化上海自贸区支持政策，抓紧制定实施细则，支持自贸区内符合条件的单位和个人按照规定跨境双向投资，为区内金融机构和企业提供国际化的金融交易平台和风险管理工具，依托国际原油期货平台吸引境外投资者参与境内期货交易。

中国证监会网站刊登他的演讲稿显示，在国际化发展方面，证监会还将有序提升境内外机构和个人跨境投融资的便利化水平，积极开发跨境、跨市场金融产品，探索多样化挂牌方式和交易机制，逐步放宽证券期货业外资准入限制，鼓励境内外证券期货经营机构差异化“走出去”等。

他说，“要积极顺应全球经济一体化趋势，密切配合利率、汇率市场化改革和人民币资本项目可兑换进程，积极推进资本市场国际化。”

他指出，当前，推进资本市场对外开放的一个重点工作就是支持上海自贸区建设。9月以来，证监会推出了资本市场支持促进自贸区建设的五项措施，批准上海期交所在自贸区设立原油期货交易平台，批准华安基金等两家基金管理公司、海通期货等五家期货公司在自贸区设立专业子公司。

在上海自贸区9月底挂牌之时，中国证监会曾表态，将允许在自贸区内的单位和个人可双向投资境内外证券期货市场，包括在区内就业的境外个人可开展境内证券期货投资、区内就业的境内个人可按规定开展境外证券期货投资。不过相关细则尚未出台，使得这些政策尚难得到落实。

在多层次资本市场建设方面，姜洋还表示，要优化各层次股票市场制度安排，壮大主板市场，丰富主板的内涵，继续发展中小企业板，改革创业板，加快完善全国中小企业股份转让系统，规范发展区域性股权市场，探索发展证券公司的柜台交易市场。要积极发展统一规范的债券市场。加速发展商品期货市场，稳步发展金融期货市场，推进场外衍生品市场建设。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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