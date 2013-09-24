上海自贸区将于本月29日正式挂牌--新华

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京9月24日 - 新华社周二援引上海市政府有关官员称，中国(上海)自由贸易试验区将于9月29日(本周日)正式挂牌。
中国国务院此前已正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区。据上海证券报稍早报导，上海自贸区总体方案草案几经修改，目前已基本定稿，也已走完相关法律程序。
此前，上海市政府参事室主任王新奎表示，上海自贸区资本项目的开放将主要以产品的形式来体现。（完）
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。