东亚银行和汇丰银行在上海自贸区支行获批--新闻稿

路透北京10月14日 - 中国上海自贸区第二批入驻外资银行名单。汇丰银行(中国)有限公司和东亚银行（中国）有限公司上周末分别宣布，筹建中国（上海）自由贸易试验区支行已获监管机构批准。

汇丰银行新闻稿并称，预期其自贸区支行将于2014年初开业，在开业初期将侧重面向企业客户提供国际化的银行服务。

东亚银行新闻稿，将利用其母行作为香港最大的独立本地银行的网络优势，以及覆盖香港、大中华其它地区、东南亚、英国和美国庞大的国际网络和国际化的金融服务优势，为海内外客户提供优质的金融服务。

日前国务院公布上海自贸区总体方案，包括支持在自贸区内设立外资银行和中外合资银行。截至目前，获准进入自贸区开展业务的外资银行已增至四家，另外两家分别为花旗、星展银行。（完）

(发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)

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