东亚银行和汇丰银行在上海自贸区支行获批--新闻稿

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透北京10月14日 - 中国上海自贸区第二批入驻外资银行名单。汇丰银行(中国)有限公司和东亚银行（中国）有限公司上周末分别宣布，筹建中国（上海）自由贸易试验区支行已获监管机构批准。
汇丰银行新闻稿并称，预期其自贸区支行将于2014年初开业，在开业初期将侧重面向企业客户提供国际化的银行服务。
东亚银行新闻稿，将利用其母行作为香港最大的独立本地银行的网络优势，以及覆盖香港、大中华其它地区、东南亚、英国和美国庞大的国际网络和国际化的金融服务优势，为海内外客户提供优质的金融服务。
日前国务院公布上海自贸区总体方案，包括支持在自贸区内设立外资银行和中外合资银行。截至目前，获准进入自贸区开展业务的外资银行已增至四家，另外两家分别为花旗、星展银行。（完）
(发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月12日 - 新华社周三报导，国家发改委于近日作出部署，要求各级各类公立医院于今年9月底前全部取消药品加成，除中药饮片外的药品实行零差率销售。并做好与财政投入政策的衔接，推动破除“以药补医”，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。
路透北京4月12日 - 为落实推进价格机制改革，中国国家发展和改革委员会日前发布通知，邮政企业寄递单件重量不超过10千克、每立方分米重量不低于167克普通包裹服务资费，由实行政府定价改为政府指导价，企业可以在不超过国家规定资费标准范围内，根据市场供求竞争状况、用户承受能力等因素自主确定具体资费水平。