上海自贸区分账核算起步 先本币后外币推进--央行上海总部

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透上海5月22日 - 中国人民银行上海总部周四发布自贸区分账核算业务细则，所有上海金融机构都可建立自贸区分账体系，并按照先本币后外币分步推进。
央行上海总部副主任张新在新闻会上并表示，上海自贸区内主体和境外企业都可以开立自由贸易账户。
上海自贸区于2013年设立。近一段时间，各种支持政策再有密集出台趋势。其中包括启动跨国公司总部外汇资金集中运营试点；保监会也在简化行政审批等方面予以支持等。(完)
(报导 林琦; 撰写 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。