上海自贸区分账核算起步 先本币后外币推进--央行上海总部

路透上海5月22日 - 中国人民银行上海总部周四发布自贸区分账核算业务细则，所有上海金融机构都可建立自贸区分账体系，并按照先本币后外币分步推进。

央行上海总部副主任张新在新闻会上并表示，上海自贸区内主体和境外企业都可以开立自由贸易账户。

上海自贸区于2013年设立。近一段时间，各种支持政策再有密集出台趋势。其中包括启动跨国公司总部外汇资金集中运营试点；保监会也在简化行政审批等方面予以支持等。(完)

(报导 林琦; 撰写 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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