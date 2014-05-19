中国保监会发布支持上海自贸区三举措 进一步简化行政审批

神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透北京5月19日 -中国保监会周一发布支持中国（上海）自由贸易试验区建设的三项保险业监管新举措，进一步简化行政审批，涉及机构、高管、业务等重要领域。
刊登在保监会网站的新闻稿称，这三项举措包括允许上海航运保险协会试点开发航运保险协会条款，备案后会员公司可以自主使用。
允许航运保险营运中心设立分支机构，取消在沪航运保险营运中心、再保险公司在自贸试验区内设立分支机构的事前审批，由上海保监局实施备案管理。
取消自贸试验区内保险支公司高管人员任职资格的事前审批，由上海保监局实施备案管理。
“这是中国保险监管领域首次允许行业协会作为条款报备主体，创新了航运保险产品监管制度，鼓励发挥行业组织优势，有利于激发航运保险产品创新活力。”新华社援引上海保监局局长裴光的话称。
目前，上海自贸试验区内，已经聚集了包括中外资、产寿险在内的各类保险机构。截至４月末，保险业为区内6,346家企业提供了保险服务，覆盖率近40%。提供财产险风险保障约5,200亿元人民币，提供人身险风险保障约1,850亿元。（完）
欲浏览详情请点选中国保监会网站(www.circ.gov.cn/web/site0)
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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