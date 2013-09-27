上海自贸区将探索资本项目可兑换及金融业全面开放

路透北京9月27日 - 中国国务院周五公布了中国（上海）自由贸易试验区总体方案，目标是经过两至三年的改革试验，探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放。推动金融服务业对符合条件的民营资本和外资金融机构全面开放。