上海自贸区将探索资本项目可兑换及金融业全面开放

深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股 触发全面要约收购
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
路透北京9月27日 - 中国国务院周五公布了中国（上海）自由贸易试验区总体方案，目标是经过两至三年的改革试验，探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放。推动金融服务业对符合条件的民营资本和外资金融机构全面开放。
周五刊登在政府网的新闻稿称，上海自贸区将积极推进服务业扩大开放和外商投资管理体制改革。选择金融服务、航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务以及社会服务领域扩大开放。
“上海自贸区可对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等先行先试。”新闻稿称。
新闻稿并表示，上海自贸区将允许金融市场建立面向国际的交易平台,逐步允许境外企业参与商品期货交易。将允许试验区内符合条件的中资银行开办离岸业务。
中国(上海)自由贸易试验区的范围涵盖上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等四个海关特殊监管区域。此前上海市政府有关官员称试验区将于9月29日(本周日)正式挂牌。（完）
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(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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