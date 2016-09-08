截止6月底上海自贸区自贸账户实现本外币融资额逾5600亿元--新华

路透北京9月8日 - 中国人民银行上海总部表示，截至2016年6月底，企业通过上海自贸区自由贸易账户获得的本外币融资总额折合人民币5,681亿元，人民币平均利率为4.12%，低于中国一年期贷款基准利率4.35%。

新华社周三报导援引央行上海总部称，除了跨境贸易融资、跨境担保、跨境并购等产品和服务，上海自贸区的跨境债券业务也即将启动。

作为自贸区金融改革的基础设施，自由贸易账户启动以来运行平稳，服务实体经济的效应不断凸显。统计显示，截至今年6月底，已有45家金融机构直连自贸账户体系，累计开立自由贸易账户5.5万个，办理跨境结算折合人民币6.7万亿元。

“自贸账户实现了‘惠实体’‘促改革’和‘防风险’三大主要功能。”央行上海总部跨境人民币业务部副主任施琍娅介绍称，其中惠实体是指自贸账户有效降低了企业融资成本。而2016年自贸账户首次出现同业拆借负利率现象，这表明自贸账户高度接轨国际经济、灵敏反映市场价格变化，境外央行的负利率政策已经传导至中国。

去年10月底，央行等部门发布自贸区“金改40条”，并于当年12月公布首项实施细则，瞄准外汇管理改革。

施琍娅表示，外汇管理改革对中国企业的走出去是一个给力的支持。“比如企业在境外收购，可以使用境外融资。不但融资成本低，资产和负债在币种上也是匹配的，可以有效规避汇率风险。”

上海市政府8月曾发布方案称，上海自贸试验区将建立适应自贸区发展和上海国际金融中心建设联动的金融监管机制。以自由贸易账户为基础，加强本外币跨境资金流动的实时动态监测监控，对资金的去向进行延伸管理，防止以境外投资的名义套利套汇或洗钱。（完）