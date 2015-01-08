上海自贸区率先启动平行进口汽车试点

上海自贸区将启动平行进口汽车试点，但不允许进口旧车及非法改装车。所谓平行进口汽车，是指未经品牌厂商授权或许可，贸易商从海外市场购买并引入中国市场进行销售的汽车，简单而言，这些汽车是正品但不是“行货”。与授权渠道销售的汽车相比，平行进口汽车的优势是价格较为便宜，但短板在于没法享受国内品牌4S店的三包及售后服务。路透