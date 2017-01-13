上海自贸区将探索实施流入侧资本项目可兑换--市金融办主任

路透上海1月13日 - 中国上海市金融办主任郑杨表示，上海自贸区下一阶段将以推动资本项目可兑换为重点，探索实施流入侧的资本项目可兑换，完善外汇管理体制，并综合监管平台为载体，进一步加强金融风险防范。

上海官方媒体--解放日报官网周五刊登对其专访并称，要进一步扩大金融市场对外开放，支持在沪金融市场在区内设立国际金融交易平台或开展国际金融交易业务。

同时，吸引一批具有国际竞争力和行业影响力的金融机构，吸引外资金融机构将区域性乃至全球性总部设在上海，加快形成门类齐全、功能完善的金融机构体系，建设人民币全球业务中心和“一带一路”的投融资服务中心。

“要充分利用好自贸试验区平台，进一步拓展人民币产品市场的广度和深度，丰富人民币产品和工具。”郑杨称，要使境内外企业和个人更加灵活使用人民币，不断增强人民币作为计价、支付、交易、储备货币的功能，加快人民币国际化步伐。

数据显示，截至2016年底，上海自贸区累计发生人民币境外借款约304.3亿元，403家企业累计开展跨境人民币双向资金池业务收支总额为7,704亿元；2016年上海跨境人民币结算总额达2.26万亿元，占全国的22.9%，居全国首位。

在风险防范方面，郑杨表示，上海自贸区下一步要在现有金融监管框架基础上，建立健全金融综合监管联席会议制度，进一步加强信息沟通和监管协调，积极探索金融综合监管和功能监管。加强金融风险处置协作，守住不发生系统性、区域性金融风险底线。

他并指出，上海自贸试验区金融改革过程中，注重加强与国家重大战略之间的联动，主要是人民币国际化战略、上海国际金融中心建设战略、“一带一路”战略倡议以及上海具有全球影响力的科技创新中心建设战略，基本形成了联动发展的格局。

中国国家主席习近平此前表示，上海自贸试验区建设总体上实现了初衷，希望能对照最高标准、查找短板弱项，大胆试、大胆闯、自主改，力争取得更多可复制推广的制度创新成果，进一步彰显全面深化改革和扩大开放的试验田作用。（完）