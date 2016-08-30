上海自贸区金融创新需逐步有序推进 汇率是最大风险--蓝皮书

路透北京8月30日 - 中国社会科学院等机构周二联合发布中国自贸区蓝皮书，表示上海自贸试验区的金融创新要综合考虑经济金融发展水平和监管能力等因素，在风险可控的前提下，逐步有序推进，汇率风险是上海自贸区面临的最大风险。

据社科院等发布的新闻稿，《自贸区蓝皮书：中国自贸区发展报告（2016）》分析称，上海自贸区金融行业试点的金融创新推进过程中可能存在的一些难点，值得通盘考虑。

报告指出，从外在条件看，目前处于后金融危机时代，发达国家正在集体实施量化宽松政策，新兴市场经济体正面临大规模短期资本流入的风险，一旦中国加快资本账户开放，很可能首当其冲；而随着美国退出量化宽松政策并步入新的加息周期，接着又会面临大规模短期资本流出，大规模资本的短期进出将会冲击中国金融和实体经济。

从内在基础看，中国处于经济转型的关键时期，就业、社会保障体系建设、收入等问题亟须解决，企业赢利能力和抗风险能力较差，缺少国际市场定价权等；从金融市场看，整体深度与广度不足，产品和市场不够多元化；汇率和利率尚未完全市场化，资金价格的市场调节机制尚未发挥；资本市场建立时间不长，监管经验相对不足，在丰富监管手段、抵御金融风险方面还有较大提升空间。

而在上海自贸区内进行利率市场化、汇率市场化改革，区外和境内就会产生利息差和汇差。长期被金融管制压抑的创新力量一旦释放，就会驱动市场寻求政策的空隙以最大化获得创新的收益。

如跨境人民币结算流程简化后，就会吸引更多的境内人民币资金通过多种渠道转入区内的自由贸易账户，再通过资金划转至境外，实现自由换汇机会。因此，要防止国际投机资本对人民币和中国金融体系的攻击，维护金融安全。

报告指出，从金融创新面临的风险种类看，汇率风险是上海自贸试验区面临的最大风险。东南亚地区的后发国家在经济发展到一定程度后，都尝试过汇率市场化，限于经验、能力与经济实力的不足，很多问题不能得到有效而及时的处理，导致债务与泡沫迅速积累，并在短时间内崩溃，最后基本都以失败而告终。

“事实上，到现在为止，还没有一个后发国家成功地进行彻底的汇率市场化改革，就连发达国家也风险重重。”报告称。

另外，与香港离岸金融中心之间还有一个综合权衡问题。若在上海自贸试验区内实现货币自由兑换，那么港币的地位将会被削弱。目前，内地通过香港市场和港币试水全球货币市场，而不至于令人民币直面外币冲击。若今后自由兑换进入内地，则人民币可能受到海外资本的恶意做空。

报告还指出，从上海自贸试验区空间规划发展看，洋山保税港区、外高桥保税区及浦东机场综合保税区这三个地区的共同特点是远离市区，相对比较封闭。以外高桥保税区为例，区内大多都是出口加工型企业，而真正的金融自由化要有大量金融资本的流动，金融改革需要在更高层面进行统筹，因此，金融创新受到地域的局限。

不过报告仍强调，上海自贸试验区的金融创新是顺应内外形势的重大举措，虽然存在困难，但仍需积极推进。

从2013年以来，中国先后批准设立了四个自贸试验区，分别是上海、天津、广东和福建自贸试验区，发展自贸试验区成为中国经济“新常态”下的重要举措之一。尤其是上海自贸试验区作为中国对外开放的新平台，已成为推动国内改革的加速器。

上海政府此前发文称，上海自贸试验区将建立适应自贸区发展和上海国际金融中心建设联动的金融监管机制。以自由贸易账户为基础，构建跨境金融安全网，加强本外币跨境资金流动的实时动态监测监控，建立完善“长臂管理”机制。（完）