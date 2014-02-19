上海自贸区高层称区内金融细则近期将密集公布--报载

路透上海2月19日 -继上海自贸区第三方支付机构跨境人民币支付昨正式实施后，该区管委会副主任简大年表示，在3月初全国“两会”开幕前，包括外汇综合改革、跨国公司资金池建立、利率市场化等方面的上海自贸区金融实施细则都会密集公布，并推动相关业务常态化运作。

据第一财经日报周三报导，近期有望公布的自贸区金融细则还包括跨国公司资金的集中管理，跨国公司国际贸易结算的常态化等。简大年还透露，上海自贸区正在酝酿关于境外股权投资和离岸业务15%所得税的税收政策，将会在上半年拿出第一稿送交国家税务总局。

报导称，上海自贸区并没有什么特别的税收优惠政策，不过唯一的口子留给了境外股权投资和离岸业务。其总体方案提出，在符合税制改革方向和国际惯例，以及不导致利润转移和税基侵蚀的前提下，积极研究完善适应境外股权投资和离岸业务发展的税收政策”

周二上午，上海自贸区第三方支付机构跨境人民币支付业务开闸，包括银联电子支付、通联支付、东方电子支付、快钱、上海盛付通五家支付机构分别与五家商业银行上海分行，以及五家特约商户签约。今后在这五家签约的商户购物，所有环节使用的都是人民币：人民币标价、人民币支付、人民币结算出境。

自去年9月底上海自贸区挂牌后，银监会、证监会、保监会及央行等金融监管部门先后出台扶持政策。而第三方支付机构跨境人民币支付是央行“自贸区30条”出台两个半月后公布的第一个金融细则。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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