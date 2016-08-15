上海自贸区将构建跨境金融安全网 加强跨境资金实时监测

路透上海8月15日 - 上海自贸试验区将建立适应自贸区发展和上海国际金融中心建设联动的金融监管机制。以自由贸易账户为基础，构建跨境金融安全网，加强本外币跨境资金流动的实时动态监测监控，建立完善“长臂管理”机制。

上海市政府官网日前发布《进一步深化中国(上海)自由贸易试验区和浦东新区事中事后监管体系建设总体方案》并指出，要落实商业银行“展业三原则”，发挥其在跨境资金流动等方面的监测监控作用。

所谓的“长臂管理”机制，就是在资金流出境外后，对资金的去向进行延伸管理，防止以境外投资的名义套利套汇或洗钱。

总体方案称，将探索建立融资租赁行业监管指标体系和监管评级制度，强化对重点环节及融资租赁公司吸收存款、发放贷款等违法违规行为的监督。

要完善警银合作等工作机制，配合国家有关部门做好反逃税、反洗钱、反恐怖融资等金融监管工作。

为保障自由贸易试验区有关改革开放措施依法顺利实施，中国国务院7月发布关于在自贸区暂时调整相关法规的决定，松绑外商投资范围，同时暂时停止实施外商投资项目核准（国务院规定对国内投资项目保留核准的除外），改为备案管理。（完）

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