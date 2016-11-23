版本:
中国
中国财经 | 2016年 11月 23日 星期三 09:35 BJT

上海自贸区启动新一轮金改 FTA账户部分跨境金融功能放开

路透上海11月23日 - 中国人民银行上海总部周三宣布，央行启动新一轮自贸区金融改革，推动自由贸易账户（FTA）跨境金融服务功能的部分放开，精准服务实体经济跨境活动需求。

央行上海总部在其新闻稿中并称，上海自贸区将推出全功能型跨境双向人民币资金池业务，满足“中国制造2025”跨国公司在岸管理全球人民币资金需求；银行和非银行支付机构可以依托FTA账户为跨境电商提供本外币一体化服务，上海自贸区将支持区内设立的股权投资项目公司和股权投资基金依托FTA账户向区内及境外募集资金，用于跨境股权投资。

新闻稿指出，上海自贸区将以FTA账户大数据系统为基础，加强跨境资金流动管理，继续做到自由贸易账户下的跨境流入资金和流出资金之间的平衡，并力争扩大跨境资金净流入。

中国央行去年10月30日发布《进一步推进中国（上海）自由贸易试验区金融开放创新试点,加快上海国际金融中心建设方案》“40条意见”，提出在自贸区内进行人民币资本项目可兑换的先行先试，进一步拓展FTA账户功能，研究启动合格境内个人投资者境外投资试点等措施。（完）

(发稿 李铮；撰写　林琦；审校 林高丽)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐