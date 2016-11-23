上海自贸区启动新一轮金改 FTA账户部分跨境金融功能放开

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月23日 - 中国人民银行上海总部周三宣布，央行启动新一轮自贸区金融改革，推动自由贸易账户（FTA）跨境金融服务功能的部分放开，精准服务实体经济跨境活动需求。
央行上海总部在其新闻稿中并称，上海自贸区将推出全功能型跨境双向人民币资金池业务，满足“中国制造2025”跨国公司在岸管理全球人民币资金需求；银行和非银行支付机构可以依托FTA账户为跨境电商提供本外币一体化服务，上海自贸区将支持区内设立的股权投资项目公司和股权投资基金依托FTA账户向区内及境外募集资金，用于跨境股权投资。
新闻稿指出，上海自贸区将以FTA账户大数据系统为基础，加强跨境资金流动管理，继续做到自由贸易账户下的跨境流入资金和流出资金之间的平衡，并力争扩大跨境资金净流入。
中国央行去年10月30日发布《进一步推进中国（上海）自由贸易试验区金融开放创新试点,加快上海国际金融中心建设方案》“40条意见”，提出在自贸区内进行人民币资本项目可兑换的先行先试，进一步拓展FTA账户功能，研究启动合格境内个人投资者境外投资试点等措施。（完）
(发稿 李铮；撰写 林琦；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。