上海自贸区启动新一轮金改 FTA账户部分跨境金融功能放开

央行上海总部在其新闻稿中并称，上海自贸区将推出全功能型跨境双向人民币资金池业务，满足“中国制造2025”跨国公司在岸管理全球人民币资金需求；银行和非银行支付机构可以依托FTA账户为跨境电商提供本外币一体化服务，上海自贸区将支持区内设立的股权投资项目公司和股权投资基金依托FTA账户向区内及境外募集资金，用于跨境股权投资。