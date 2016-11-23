上海自贸区启动新一轮金改 FTA账户部分跨境金融功能放开（更新版）

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路透上海11月23日 - 中国人民银行上海总部周三出台拓展上海自贸区跨境金融服务功能的相关通知。作为自贸区新一轮金融改革政策的进一步落实，新政将部分放开自由贸易账户（FTA）跨境金融服务功能，精准服务实体经济跨境活动需求，支持上海科创中心建设，助推中国制造2025的实施。

央行上海总部网站刊登的通知共包括十项内容，其中包括上海自贸区将推出全功能型跨境双向人民币资金池业务，满足跨国企业在岸管理全球人民币资金需求。企业可自行选择货币进行跨境归集，但资金池境内“二线”资金归集必须以人民币进行，且归集资金可按有关规定进入境内相关市场进行投资。

通知明确，支持区内设立的股权投资项目公司和股权投资基金可以依托FTA账户向区内及境外募集资金，用于支持实体经济的跨境股权投资。这将有利于推动上海自贸区在跨境股权投资领域打开业务空间。同时，上海自贸区亦将支持金融机构依托FTA账户开展国际贸易融资和再融资业务。

该通知提出要为“中国制造2025”和“大众创业、万众创新”企业提供全生命周期跨境金融服务。上海市科创企业无论注册地是否在自贸区，都可开立FTA账户。在企业发展初期（创意及研发阶段）和早期（成果转化和成长期），支持境外参与境内科技创新的各类种子基金、天使基金、风投基金、创投基金以及产业基金等开立FTA帐户，办理与科技创新投资相关的业务。

银行可为区内跨境电子商务企业开立FTA账户，银行可为符合条件且已取得互联网支付业务许可的上海市支付机构法人开立自由贸易账户，为真实跨境电子商务提供本外币跨境支付服务。目前跨境电商的本外币支付业务暂定范围为货物贸易及留学教育、航空机票、酒店住宿等三项服务贸易。

上海自贸区将为“一带一路”和企业“走出去”等涉外经济活动提供全方位一站式的跨境金融服务。例如境内金融机构可以通过FTA账户为境外中资企业、合资合作企业办理与投资及境外项目工程类相关的定金和预付款等的跨境结算，在当地开展的商务、贸易、投资活动所需的国际及跨境结算汇兑、担保、融资、流动性以及风险管理等业务，为“一带一路”沿线国家和地区的伙伴企业提供分账核算单元跨境金融服务。

为配合上海科创中心建设，新政策将境外个人自由贸易账户（FTE）的适用范围由自贸区推广至上海市范围。凡是在上海科创企业任职的境外个人、持境外永久居留证的中国籍人才、在华国际组织工作的国际雇员，都可开立FTE帐户。

境内金融机构可以通过FTE账户向这些海外人才提供原本由境外银行才能开展的业务，例如与境外医疗保健、子女教育、赡家费用等相关的跨境金融服务；开展投资、财务管理等境外资本项下业务的相关金融服务；境外与股权激励计划相关的金融服务等。

央行上海总部新闻稿指出，上海自贸区将以FTA账户大数据系统为基础，加强跨境资金流动管理，继续做到自由贸易账户下的跨境流入资金和流出资金之间的平衡，并力争扩大跨境资金净流入。

中国央行去年10月30日发布《进一步推进中国（上海）自由贸易试验区金融开放创新试点,加快上海国际金融中心建设方案》“40条意见”，提出在自贸区内进行人民币资本项目可兑换的先行先试，进一步拓展FTA账户功能，研究启动合格境内个人投资者境外投资试点等措施。（完）