上海银监局长：研究将上海自贸区金融支持政策扩至新自贸区

路透北京/上海3月5日 - 中国上海银监局局长廖岷周四表示，正在研究将上海自贸区的金融监管和金融支持政策扩展到新扩围的自贸区里，比如机构准入政策。

廖岷在参加中国两会间隙接受采访时并表示，中国银行业从不良贷款余额和拨备情况来看还是非常健康的，风险总体可控，拨备有一万多亿元人民币，不良余额8,000多亿，实际上是完全可以覆盖到未来风险的显现。

他认为，今年随着经济下行，结构调整，必然会有一些风险继续显现，但整体的风险仍是可控的。

银监会此前公布的数据显示，2014年12月末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额8,426亿元，较年初增加2,506亿元；商业银行不良贷款率1.25%，较年初上升0.25个百分点。(完)

(发稿 李铮；撰写 边竞；审校 林高丽)

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