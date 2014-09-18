上海自贸区首家法人保险机构上海人寿获批筹建--报载

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透上海9月18日 - 在中国太保(601601.SS)(2601.HK)等保险公司纷纷在上海自贸区设立分支机构后，上海证券报周四报导称，首家在自贸区内注册设立的法人保险机构--上海人寿，本周刚从中国保监会拿到筹建批文。
这家由上海多家民企及知名国企合资组建的上海人寿，经营模式上不走“大而全”的传统保险公司老路，而是谋定于“打通高端健康医疗产业链”的差异化新路。根据上海人寿的内部规划，其首先以寿险公司为起点，未来根据形势或自建或收购，逐步壮大为综合多元金融集团。
报导并引述该公司拟任总裁石福梁透露，未来公司将借助股东的医疗资源，主攻“高端健康医疗保险+健康管理服务”的新路，同时希望在专业保险资产管理机构的设立上先行先试。
此外，结合自贸区先行先试的政策环境，未来在政策允许下，考虑试点拓展外币保单，同时有望在境外投资上有所创新突破。
报导指出，上海人寿首期注册资本金20亿元人民币，由览海控股集团、中国海运集团、上海电气集团、上海城投、上海国际集团、上海外高桥集团、上海陆家嘴金融发展公司、宝龙集团等大型企业集团共同发起设立，民营企业览海控股为单一最大股东。
上证报另外一篇报导指出，中国太保计划在自贸区注册成立太平洋养老产业投资管理公司，近日已获准筹建，这将是国内保险业首家养老产业投资管理公司。中国太保未来所有养老产业的投资项目，都将在该子公司平台上管理，包括养老不动产及养老社区运营管理、投资医疗机构、管理培训护理人员等。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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