上海自贸区将不允许LME交割库进驻--消息人士

路透上海/香港10月23日 - 一位政府消息人士表示，中国将继续禁止海外商品交易所在境内设立仓库，打消了对伦敦金属交易所(LME)交割库将落户上海自贸区的预期。

尽管LME自身对其进驻机会持谨慎态度，但国有本地媒体曾报导称该交易所交割库有望获准进驻自贸区，而且交割库设施并未出现在禁止清单中。

将这家有几百年历史的交易所引入中国，是港交所去年底以22亿美元收购的主要理由之一。

了解该政策的消息人士称，“不会允许外国交易所在自贸区建立仓库。这个禁令仍将有效。”

中国证券监督管理委员会于2008年发布该禁令。

虽然上海市政府在草案中试图让LME在自贸区建立仓储设施，消息人士称这个构想遭到证监会的强烈反对。

消息人士称，“主要担心允许LME涉足大陆市场将对上海期货交易所构成严重威胁。”

中国证监会的一位官员未予置评，并称周五例行记者会将回应问题。LME的发言人称，该交易所尚不清楚有关在上海自贸区建立仓库一事的最新进展。

上海期交所有铜、铝、锌和铅金属期货交易，与LME直接竞争交易商。

LME多年来一直想在中国建立交货网络，这就有助于吸引中国的投资者和终端用户。

在中国建立仓储设施也有助于中国生产商降低物流费用，这是他们支付LME合约价格之外的升水中的主要成本。

LME新任执行长Garry Jones上周表示，在中国开设仓储设施的梦想距离实现还有一段距离。(完)

(翻译 石冠兰/张荻； 审校 张涛/隋芬)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。