上海将试点发行三年期自贸区地方债 外资机构可参与承销

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月21日 - 上海市财政局近日发布自贸区债券招标、兑付办法显示，该市今年将在中国(上海)自由贸易试验区试点发行三年期的地方政府债券，可向开立上海自贸区自由贸易账户的区内境外机构投资者分销，符合条件的外资银行还可申请承销资格。
刊登在中国债券信息网的上述文件显示，根据财政部批准的上海自贸区地方债试点方案，2016年上海市政府自贸区债券为一般债券，采用记账式固定利率附息形式，期限三年，利息按年支付。债券发行后，可按规定在全国银行间债券市场的自贸区国际金融资产交易平台内交易流通。
除了已在2015-2017年上海市政府债券承销团的成员机构，文件指出，采用自愿报名的方式，增补部分在境内设立的、可以开展地方债承销业务、满足在自贸区承销债券有关条件的外资法人银行为自贸区债券承销团一般成员。
上海自贸区债券将借用财政部国债发行招投标系统招标发行，并通过投资者债券账户下设立自贸区分组和的方式托管在中债登。在分销期内，中标的承销团成员可以向在上海自贸区内已开立自由贸易账户等账户的区内及境外合格机构投资者分销。
今年上海自贸区债券加速推进，中央国债登记结算公司、上海清算所陆续发布了上海自贸区债券相关的业务规则，首单自贸区柜台债券交易也已于9月落地。
中债登(上海)自由贸易试验区债券业务指引规定，已设立自贸区分账核算单元并经过验收的境内机构、已开立自由贸易账户（FT账户）的境内、外机构、和已开立境外机构人民币银行结算账户（NRA账户）的境外机构可以参与自贸区债券业务。
上海市金融服务办公室主任郑杨今年6月曾透露，上海今年拟选择在上海自贸区向全球发行人民币债券，争取年内推出自贸区金融对外开放的负面清单。
通常地方政府债大多在财政部国债发行招标系统（中债）上进行招投标。今年11月，上海市首次启用上海证券交易所国债发行招投标系统，发行了300亿元人民币四期一般地方债，在地方债发行中拔得头筹。(完)
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(发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)
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