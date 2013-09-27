上海自贸区总体方案出炉 将探索资本项下和金融业全面开放（更新版）

深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股 触发全面要约收购
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
* 上海自贸区总体方案出炉，服务贸易和金融是重点
* 将探索资本项目可兑换及金融业全面开放
* 积极推进服务业扩大开放和外商投资管理体制改革
* 专家称是较系统的对外改革新举措，推动未来改革开放
(新增更多细节和评论)
路透北京9月27日 - 备受关注的中国（上海）自由贸易试验区总体方案周五出炉，明确将经过两至三年的改革试验，探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放，并推动金融服务业对民营资本和外资金融机构全面开放。专家认为此举将对中国未来改革开放起到重要推动作用。
中国政府网周五刊登方案指出，上海自贸区可对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等先行先试，并将积极推进服务业扩大开放和外商投资管理体制改革，选择金融服务、航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务以及社会服务领域扩大开放。
“总体上，上海自贸区涉及到了政府、投资、贸易、金融和法律五个方面，是一个较为系统的对外改革新举措，对中国未来改革开放具有重要的推动作用。”中国社科院金融所法与金融研究室助理研究员郑联盛指出。
他并强调，从具体领域上，服务贸易和金融是重点，特别是金融领域的试验政策涉及到中国众多金融体系的制度变革，人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等三个领域改革涉及面较广，特别是前两者可以说具有“系统重要性”。
而法兴银行报告亦指出，具有战略意义的上海自贸区将是一个非常清晰的信号，显示政策制定者有意更快速地在全国范围内推动经济自由化改革。这一进展将为中国短期带来潜在的正面激励。
不过，郑联盛指出，整体上这是一个较好的规划，但比市场原来预计的上海自贸区改革的力度可能要小一些，服务贸易和金融开放的具体举措上仍不明确，在配套改革上步伐可能比市场预期要低。这实际上是自贸区改革与中国系统性改革、以及经济金融体系的平稳的一种平衡。
方案显示，试验区的范围涵盖上海现有的四个保税区，并根据先行先试推进情况以及产业发展和辐射带动需要，逐步拓展实施范围和试点政策范围，形成与上海国际经济、金融、贸易、航运中心建设的联动机制。
建立上海自贸区的主要任务是，要加快政府职能转变，扩大投资领域开放，推进贸易发展方式转变，深化金融领域的开放创新并完善法制领域的制度保障等。
方案指出，上海自贸区将允许金融市场建立面向国际的交易平台,逐步允许境外企业参与商品期货交易，将允许试验区内符合条件的中资银行开办离岸业务。
自贸区还将对外商投资试行准入前国民待遇，探索建立投资准入前国民待遇和负面清单管理模式。与此同时，在试验区内试点开展涉及外资的国家安全审查，构建安全高效的开放型经济体系。
此外，自贸区还可探索在试验区内设立国际大宗商品交易和资源配置平台，开展能源产品、基本工业原料和大宗农产品的国际贸易。扩大完善期货保税交割试点，拓展仓单质押融资等功能。
“根据《方案》明确的目标定位和先行先试任务，按照‘成熟的可先做，再逐步完善’的要求，形成可操作的具体计划，抓紧推进实施，”方案指出。
中国(上海)自由贸易试验区的范围涵盖上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等四个海关特殊监管区域。此前上海市政府有关官员称试验区将于9月29日(本周日)正式挂牌。（完）
浏览国务院有关通知，请点选 here
(发稿 谢衡/李文科; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
路透香港3月27日 - 中国主要家电零售商--国美电器周一宣布，去年净利同比大跌约73%，因受上半年实体门店改造而暂停营业的影响，但下半年的业绩已有显着提升。