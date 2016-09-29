上海自贸区将再推改革 率先实现资本项目可兑换--央行官员

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月29日 - 中国央行上海总部副主任张新撰文称，上海自贸区将以建成上海国际金融中心为目标，推动新一轮上海自贸区金融改革；以继续落实上海“金改40条”为重点，逐步提高资本项下各项目的可兑换程度，率先实现人民币资本项目可兑换。
中国金融时报周四刊登该文称，上海自贸区将进一步扩大跨境人民币使用，建设人民币国际化的全球服务中心和“一带一路”的金融服务中心，加强对人民币加入特别提款权(SDR)和国家“一带一路”战略、“走出去”战略的金融服务。
同时，自贸区将推动建立面向国际国内的人民币资产池，吸纳和有效使用市场充裕的流动性；探索金融服务业对外资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，不断扩大金融服务业对内对外开放。
并加快建设面向国际的金融市场，进一步提高金融市场的开放程度；不断拓展自由贸易账户功能，建设跨境、跨市场、跨行业的金融综合监测中心，继续推进金融综合监管试点。
“通过新一轮的金融改革，上海要继续当好改革开放的排头兵和创新发展的先行者，要继续当好金融改革创新‘破冰船’的前哨，推动上海国际金融中心全面建成。”张新称。
他并提到，上海以自由贸易账户系统为基础推进八大核心金融改革取得突破性进展，包括率先建立宏观审慎的资金跨境流动管理制度，推动有管理的资本项目可兑换；率先在全国实现本外币利率的完全市场化；加大开放人民币资产市场；建立了“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”的监测分析和管理体系等。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。