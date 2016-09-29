上海自贸区将再推改革 率先实现资本项目可兑换--央行官员

路透北京9月29日 - 中国央行上海总部副主任张新撰文称，上海自贸区将以建成上海国际金融中心为目标，推动新一轮上海自贸区金融改革；以继续落实上海“金改40条”为重点，逐步提高资本项下各项目的可兑换程度，率先实现人民币资本项目可兑换。

中国金融时报周四刊登该文称，上海自贸区将进一步扩大跨境人民币使用，建设人民币国际化的全球服务中心和“一带一路”的金融服务中心，加强对人民币加入特别提款权(SDR)和国家“一带一路”战略、“走出去”战略的金融服务。

同时，自贸区将推动建立面向国际国内的人民币资产池，吸纳和有效使用市场充裕的流动性；探索金融服务业对外资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，不断扩大金融服务业对内对外开放。

并加快建设面向国际的金融市场，进一步提高金融市场的开放程度；不断拓展自由贸易账户功能，建设跨境、跨市场、跨行业的金融综合监测中心，继续推进金融综合监管试点。

“通过新一轮的金融改革，上海要继续当好改革开放的排头兵和创新发展的先行者，要继续当好金融改革创新‘破冰船’的前哨，推动上海国际金融中心全面建成。”张新称。

他并提到，上海以自由贸易账户系统为基础推进八大核心金融改革取得突破性进展，包括率先建立宏观审慎的资金跨境流动管理制度，推动有管理的资本项目可兑换；率先在全国实现本外币利率的完全市场化；加大开放人民币资产市场；建立了“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”的监测分析和管理体系等。（完）