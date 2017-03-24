加强上海自贸区与上海国际金融中心、科创中心建设联动--深改组

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透北京3月24日 - 中国全面深化改革领导小组会议周五审议通过全面深化上海自贸区改革方案，称要对照国际最高标准，查找短板弱项，继续推动投资贸易自由化便利化，加强同上海国际金融中心和具有全球影响力的科创中心建设的联动。
会议称，中国上海自贸区建设取得重大进展，要以更大力度转变政府职能，提升政府治理能力，加强改革系统集成，力争取得更多可复制可推广的制度创新成果。
中国上海市金融办主任郑杨此前表示，上海自贸区下一阶段将以推动资本项目可兑换为重点，探索实施流入侧的资本项目可兑换，完善外汇管理体制，并综合监管平台为载体，进一步加强金融风险防范。
本次深改组会议并审议通过深化科技奖励制度的方案，称将激励自主创新，构建中国特色科学奖励体系。同时提出完善改革落实机制，建立健全科学合理的改革评价机制。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。